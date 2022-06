Remco Evenepoel voor BK: “De laatste die de dubbel pakte? Philippe Gilbert in 2011, zeker? En hij won toen ook Luik ...”

Remco Evenepoel (22) kan in Middelkerke de eerste renner worden sinds Philippe Gilbert (2011) die in hetzelfde jaar Belgisch kampioen tijdrijden én Belgisch kampioen op de weg wordt. Dat wordt geen sinecure, want de kans is vrij groot dat er dit jaar opnieuw een snelle man met de Belgische titel aan de haal gaat. Wij spraken Evenepoel kort voor de start in Middelkerke.