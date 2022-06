Sofia Costoulas grijpt naast eindzege in finale

Sofia Costoulas (WTA 709), de nummer 3 van de wereld bij de junioren, zal iets wat langer moeten wachten op haar eerste titel bij de elite. In de finale van het ITF W25-toernooi in het Indische Gurugram (hardcourt/25.000 dollar) moest de 17-jarige Belgische zondag haar meerdere erkennen in het achtste reekshoofd en thuisspeelster Karman Kaur Thandi (WTA 497) met 6-4, 2-6 en 6-1 na een strijd van zo’n 3 uur.