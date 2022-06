Dertiger schiet vrouw (32) neer en rijdt daarna met haar naar zijn zus: slachtoffer overleden

In de nacht van zaterdag op zondag overleed een vrouw van 32 in het ziekenhuis aan de verwondingen van een schietpartij. Een 30-jarige man, vermoedelijk haar minnaar, schoot haar neer.

Zaterdagavond rond 22.45 uur hoorden mensen schoten en verwittigden ze de politie. Er was een schietpartij op een veldweg langs de snelweg E17 in Overmere. Een 30-jarige man zou geschoten hebben op een vrouw die bij hem in de wagen zat. Nadien reed hij met het slachtoffer nog naar zijn zus in de Leopolddreef in Berlare.

Daar kwamen de hulpdiensten ter plekke en probeerden ze het slachtoffer te reanimeren. De 32-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan haar verwondingen. Waarom de man op de vrouw, waarvan vermoed wordt dat ze zijn minnares was, heeft geschoten is onduidelijk. De verdachte werd opgepakt door de politie en wordt verhoord. Waarschijnlijk maandag zal hij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.