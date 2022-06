AAN DE START. Thibau Nys ziet kansen, maar is ook realistisch: “In een massasprint zal ik tekortkomen”

Thibau Nys: “Ik verwacht eigenlijk geen massasprint”

“Het is mijn eerste Belgisch kampioenschap en ik kijk ernaar uit”, vertelt Thibau Nys voor de start. Op welke manier zou hij voor de overwinning kunnen gaan? “Ik denk dat ik in een echte massasprint wel tekort zal komen. Maar als ik mij in een mooi groepje kan plaatsen, of in een uitgedund peloton de finale kan rijden, dan zit er wel iets in. Het kan een hele harde koers worden, denk ik.”

Welk advies had vader Sven Nys voor zijn zoon? “Hij zei dat er altijd heel hard gereden wordt op een BK, dat het een zware koers zou worden en dat ik vanaf het eerste moment alert moet zijn.” Verwacht Nys dan geen massasprint? “Ik weet het niet goed, er staat wel wat wind maar ik had toch iets meer verwacht. Natuurlijk zijn er wel genoeg renners die een massasprint willen vermijden, dus ik verwacht eigenlijk niet dat het tot een massasprint komt.”