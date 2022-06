Evi Hanssen is getrouwd met Kurt: video toont haar roze jurk en vreugdedansje aan het stadhuis

Bijna twee jaar geleden ging Kurt op zijn knie voor Evi, zaterdag was de grote dag daar. Het koppel gaf elkaar het jawoord, na vier jaar grote verliefdheid. Het officiële gedeelte ging door in het stadhuis van Lier. Buiten werd het pasgetrouwde koppel opgewacht door hun familie, vrienden en een groepje blazers. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om even te dansen. Het feest ging verder op een andere locatie.

De presentatrice koos voor een roze, wijde jurk, gouden sandaaltjes en een boeket pioenrozen. Kurt droeg een crèmekleurig pak, witte schoenen en een kleine pioenroos als broche. Het koppel kroop - in hun mooie outfits - in een soort gocart om de reis van het stadhuis naar de feestlocatie te maken.

Evi Hanssen werd in 2018 verliefd op Kurt Loyens, die als art director in de tv-wereld werkt. Ze werden aan elkaar gekoppeld door de beste vriendin van Kurt, die toevallig op een feestje aan de praat raakte met Evi. Vanaf het eerste moment was het prijs. “Ik ben smoorverliefd en ik was nog nooit zo gelukkig met een man. Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelde Evi in 2019 in onze krant.

Hanssen was van 2005 tot 2011 getrouwd met Fred Di Bono, toen nog de frontman van de band Silverene. Ze hebben twee zonen samen, Mac en Scout. Kurt heeft ook twee kinderen uit een vorige relatie.