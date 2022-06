Bruce Springsteen op TW Classic 2023

Dat Bruce Springsteen in ons land zou spelen, werd al aangekondigd. Enkel een datum ontbrak. Dat wordt dus zondag 18 juni 2023. Samen met zijn E Street Band zakt ‘The Boss’ af naar Werchter. “Na zes jaar kijk ik ernaar uit om onze trouwe fans weer te zien”, laat Springsteen weten in het communiqué. “En veel zin om weer met The E Street Band op het podium te staan.” Tickets zijn duurder dan dit jaar: voor een kaartje betaal je 114,5 euro. De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt. De ticketverkoop voor TW Classic 2023 start op woensdag 29 juni om 10 uur. Een plekje in de ‘golden circle’ kost 172,5 euro.(dvg)