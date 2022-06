Amerikakenner Frank Albers stelt gerust na abortusarrest Hooggerechtshof VS: “Dit is geen voorbode van meer”

Na de beslissing brak er op verschillende plekken in de VS protest uit. — © AFP

Met het nieuwe arrest dat staten voortaan de mogelijkheid geeft abortus te verbieden, leeft in de VS de vrees dat het Hooggerechtshof straks nog andere verworven rechten gaat terugdraaien. Amerikakenner Frank Albers is er niet zo bang voor.

Voorvechters van vrouwen- en mensenrechten, Democraten en links Amerika: ze kwamen zaterdag in verschillende steden al op straat om te protesteren tegen het schrappen van Roe vs. Wade. Niet alleen daarvoor kwamen ze naar buiten: de vrees leeft immers dat dit niet het eerste en het laatste wapenfeit is van het Hooggerechtshof, waar conservatieve opperrechters nu een grote meerderheid hebben. Eén van die rechters, Clarence Thomas, liet al verstaan dat ook andere rechten en vrijheden best op de schop kunnen. Hij verwees onder meer naar het homohuwelijk en de toegang tot contraceptie.

130 pagina’s

Amerika-expert Frank Albers ziet het nog niet zo’n vaart lopen. “Ik heb het arrest van 130 pagina’s doorploegd en heb vastgesteld dat het eigenlijk allemaal redelijk klinkt en dat het geen lichtzinnig werkstuk is. Het Hof zegt eigenlijk alleen dat de grondwet niets zegt over abortus en dat het Hof daarom ook het recht niet heeft zich erover uit te spreken. Net zoals dat bij de doodstraf het geval is, wordt abortus daardoor een zaak van de staten.”

“Maar er staat bijvoorbeeld ook uitdrukkelijk in dat homorechten niet worden teruggedraaid of dat vrouwen het recht hebben om naar staten te reizen waar abortus wel is toegelaten. Ik denk dus niet dat dit de voorbode is van meer. Uiteraard is dit een drama voor veel vrouwen die het geld niet hebben om te reizen, maar zeggen dat dit arrest heel de VS door elkaar schudt, is overdreven”. (fem)