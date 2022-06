Na de fatale gijzeling in Merksplas: dit is wat we weten

Bij een gijzeling in de Rodenbachstraat in Merksplas is zaterdag een jongen van 19 omgekomen. De tiener werd neergestoken door zijn ex-stiefvader, Peter V. (44). Ook de 22-jarige zus van het slachtoffer raakte zwaargewond. Wat is er zaterdag nu eigenlijk gebeurd en wat weten we al?

De gijzeling begon zaterdagochtend vroeg al om kwart voor zes. Toen drong een 44-jarige man het huis binnen van zijn ex-vriendin in de Rodenbachstraat in Merksplas. Op dat moment waren de vrouw, haar nieuwe partner en twee kinderen van de vrouw aanwezig: haar 19-jarige zoon en haar 22-jarige dochter. Zowel de aanwezige partner als de man die het huis binnendrong, zijn niet de vader van de kinderen.

De moeder en haar nieuwe partner, die ook aanwezig was in de woning toen de gijzeling begon. De man kon vluchten, maar de vrouw werd uren vastgehouden op zolder door haar ex.

Wat er zich exact in het huis afspeelde, moet nog duidelijk worden. Zeker is dat de 19-jarige Jarne Pire gestoken werd met een steekwapen en dat niet overleefde. Ook zijn zus van 22 werd geraakt met een aantal messteken. De jonge vrouw kon ontkomen, liep flink bloedend de woning uit naar de buren. Daar werden de hulpdiensten verwittigd. Het meisje heeft veel bloed verloren en ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De nieuwe partner van de vrouw kon ook ontkomen.

(Lees verder onder de foto)

De gijzeling zou de hele ochtend nog blijven doorgaan: de verdachte dwong zijn ex om naar zolder te gaan en heeft haar daar nog tot 11.40 uur vastgehouden. Nadat de politie op de man had ingepraat, werd hij uiteindelijk net voor de middag overmeesterd. De vrouw was lichtgewond, maar is zwaar onder de indruk van wat er met haar en haar kinderen gebeurd is.

(Lees verder onder de foto)

Slachtoffer Jarne Pire.

De verdachte, het zou gaan om de 44-jarige Peter V., wordt zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord, poging moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. We weten dat de man geen onbekende was voor het gerecht en dat hij uit de cel was vrijgelaten onder voorwaarden. Welke feiten hij eerder al gepleegd heeft, werd niet meegedeeld.