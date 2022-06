Davide Rebellin rijdt op zijn 51ste (!) allerlaatste Italiaans kampioenschap en neemt dit najaar afscheid

Zowel in 2007 als in 2013 moest hij met brons tevreden zijn. De man waarvan vermoed werd dat hij nooit ging stoppen, heeft ondertussen aangekondigd dat Work Service-Marchiol-Vega zijn aller-allerlaatste ploeg wordt. Meer zelfs, hij is van plan om afscheid te nemen in zijn eigen streek met de Giro del Veneto van 12 oktober.

Rebellin gaat zolang mee dat hij een kwarteeuw geleden (in 1997) al het Kampioenschap van Zürich won dat toen een gerenommeerde zomerklassieker was van de toenmalige WorldTour. Dertig jaar geleden tekende hij zijn eerste profcontract bij GB-MG Maglificio.