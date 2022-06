Zes jaar na trainingsritje komt Annemiek van Vleuten Nieuw-Zeelander opnieuw tegen...die nu prof is

Annemiek van Vleuten is een oude bekende tegen het lijf gelopen op een trainingsritje: De Nieuw-Zeelander Reuben Thompson. Zes jaar geleden was Thompson de enige die op een sociale mediapost van Van Vleuten reageerde, nu is hij prof bij Groupama-FDJ.

Annemiek van Vleuten houdt er niet van om alleen te fietsen op training. Ook zes jaar geleden niet, toen ze in het Nieuw-Zeelandse Queenstown logeerde om te trainen. “Ik vroeg via Twitter wie me wou vergezellen op een ritje rond Queenstown en 1 persoon daagde op: de 15-jarige en supergemotiveerde Reuben Thompson.”

Zes jaar later kwamen de twee elkaar opnieuw tegen. Weliswaar in een iets andere outfit. Terwijl Van Vleuten nog steeds de pannen van het dak rijdt in het vrouwenpeloton, zet Reuben Thompson zijn eerste stapjes in het profpeloton. De ondertussen 21-jarige Thompson komt tegenwoordig uit voor Groupama-FDJ en kroonde zich vorig jaar nog tot winnaar van de Giro della Valle d’Aosta.

“Het was fijn om 6 jaar later elkaar terug te zien in Livigno”, aldus Van Vleuten over de ontmoeting tussen de twee.