Ze won bijna Roland Garros en Wimbledon als tiener, nu vertelt Andrea Jaeger de pijnlijke waarheid van haar snelle afscheid

Voormalig tennisser Andrea Jaeger, ooit nog finaliste van Roland Garros en Wimbledon, heeft in een interview met The Independent aangegeven dat ze tijdens haar carrière “minstens 30 keer” seksueel geïntimideerd is geweest in de dameskleedkamer door een medewerker van de Women’s Tennis Association (WTA).

Al op 15-jarige leeftijd verscheen Andrea Jaeger op de hoofdtabel van Wimbledon. Nog geen twee jaar later schopte ze het zelfs tot in de finale van Roland Garros. Een nieuwe ster was geboren. Toch zou de carrière van Jaeger sneller dan verwacht aflopen. Na nog geen vier jaar als prof hing ze haar tennisracket al aan de haak. “Door een burn-out na blessureleed”, verklaarde ze toen.

Alcohol

Nu, op 57-jarige leeftijd, vertelt Jaeger de waarheid. Op 16-jarige leeftijd kreeg ze tijdens een feest na een toernooi onbewust alcohol van een WTA-personeelslid, die haar vervolgens naar huis reed en probeerde te kussen. Daar bleef het echter niet bij.

“Ik heb in het begin van mijn carrière minstens 30 incidenten gehad met één specifiek niet-spelend personeelslid, allemaal fysieke pogingen in de kleedkamer. Die persoon had een groot probleem om haar handen thuis te houden.”

Ondanks meerdere klachten van Jaeger bij de WTA, werd er destijds niet naar haar geluisterd. “Ik heb gezegd dat dit moet stoppen. Elke week moest ik me hier zorgen over maken”, zei Jaeger. “Ze zeiden dat als je er nog één woord over zegt, we ervoor zullen zorgen dat de beurs van je zus aan Stanford wordt ingetrokken. Elke keer dat ik voor mezelf probeerde op te komen, werd ik bedreigd dat iemand anders schade zou oplopen.”

Niet alleen Jaeger kreeg volgens haar te maken met ongepaste praktijken. “Er was een fysiotherapeut die een relatie had met een van de spelers”, zei Jaeger. “Ik had een liesblessure, een spierverrekking en had het moeten laten onderzoeken, maar ik wilde niet door die persoon behandeld worden. Al deze onethische situaties zijn iets waar een 14- tot 19-jarige nooit mee te maken zou moeten hebben.”