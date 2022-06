Fenia Proost (23) wint Wanatoeprijs 2022: “Ik heb een heel vermoeiend persoonlijk traject afgelegd”

Een goed jaar. Het wordt vaak gezegd over wijn, maar zaterdagavond was het volgens de jury van de Wanatoeprijs 2022 van toepassing op de lichting laureaten. In cultuurcentrum Hasselt bleek grafisch vormgeefster Fenia Proost (23) de grand cru te zijn. De studente productdesign aan de LUCA school Of Arts ging – tot haar eigen verbazing – met de hoofdprijs lopen.

“Een prachtig eindproject waar elk element onderzocht, ontworpen en tot in detail uitgewerkt is. Ze slaagt erin met design, performance en humor onzichtbare beperkingen een kritische stem te geven.” Toen artistiek directeur van Z33 Adinda Van Geystelen het juryrapport over de winnares van de Wanatoeprijs 2022 begon voor te lezen, wist Fenia Proost al hoe laat het was. “Maar ik kon het niet geloven”, reageerde de Antwerpse geëmotioneerd. Naarmate het commentaar van de jury vorderde, verscheen er steeds een grotere glimlach op haar gezicht.

Fenia was erg onder de indruk toen Adinda Van Geystelen, artistiek directeur van Z33, haar naam afriep. — © luc daelemans

Het was al de zeventiende keer dat Z33 - Huis voor actuele kunst, architectuur en design en Het Belang van Limburg de prijs voor de beste kunststudent in Limburg uitreikten. “Ik ben echt verrast en heel dankbaar. Ik had zelfs niet verwacht dat ik bij de tien laureaten zou zijn. Ik heb een heel vermoeiend persoonlijk traject afgelegd. Ik ben blij dat ik dit uit mezelf heb kunnen halen en dat het ook aanslaat bij de mensen.” Fenia omschrijft haar eindwerk als het zichtbaar maken van mensen met een niet-zichtbare beperking. Zelf lijdt de Antwerpse aan spasmofilie, een aandoening waarbij je spieren abnormaal gevoelig zijn, maar ze koos ervoor om casestudies rond endometriose (een aandoening van het baarmoederslijmvlies) en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) uit te werken.

Vensterbank

Vorig jaar supporterde de studente productdesign uit Schoten nog vanuit het publiek voor haar lief Berre Brans, maar deze keer werd zij zelf toegejuicht. Fenia mocht een prijzenpakket in ontvangst nemen: een cheque van 1.500 euro en een award. Die was persoonlijk ontworpen en samengeperst door Pauline Borremans, de winnares van vorig jaar. De landschapsarchitecte gebruikte Berings zand, leem en klei om een huis - het archetype van haar afstudeerrichting - te creëren. “De trofee gaat zeker een mooi plekje krijgen, waarschijnlijk op de vensterbank. De geldprijs zal ook goed besteed worden. Ik dacht dat ik eerst keihard ging moeten werken, maar nu heb ik al een budget om de kunstprojecten van enkele vrienden te ondersteunen.”

Pauline Borremans mocht de trofee overhandigen aan haar opvolgster. — © luc daelemans

Als winnares zal Fenia ook een expo mogen inrichten in de Loonse Gasthuiskapel, met dank aan Art Borgloon, én volgend jaar zal u in de special van de Wanatoeprijs kunnen lezen hoe het met de afgestudeerde gaat. Ze krijgt dan een interview en een pagina die ze volledig vrij mag invullen.

Publieksprijs

Ook het publiek mocht haar zegje doen over de Limburgse afstudeerprojecten en had duidelijk heel wat te zeggen. Er werden afgelopen week 4.291 stemmen geteld voor de Wanatoe Publieksprijs en het merendeel daarvan (1.211) ging naar interieurarchitecte Sien Swennen. “We hebben wel wat actie ondernomen om stemmen te krijgen”, gaf ze lachend toe. De UHasselt-studente uit Grote-Brogel wou aan de hand van haar reizende expo glashelder uitleggen wat de leerstoornis dyslexie, waar ze zelf mee worstelt, inhoudt. Als winnares van de Publieksprijs mag de 21-jarige Sien volgend jaar een hele pagina invullen in de special van de Wanatoeprijs.

“We hebben wel wat actie ondernomen voor de publieksprijs”, gaf Sien Swennen lachend toe. — © luc daelemans

Vier winnaressen

Daarnaast kozen ook de steden Hasselt en Genk hun favoriete eindwerk. De prijs Stad Hasselt ging naar Rahmat Emonds. De 23-jarige zangeres uit Borgerhout - die voor de artiestennaam Amaea koos - pakte tijdens de ceremonie nog eens uit met haar stembereik en had tijdens de jurering duidelijk indruk gemaakt op de hoofdstad van de smaak. Amaea ging twee maanden naar Ghana om de connectie tussen stem, lichaam en gedachtenstromen te onderzoeken. De PXL Music-studente kreeg een geldprijs van 1.000 euro en zal een gerichte opdracht voor de stad mogen uitwerken.

Amaea zorgde voor een muzikaal intermezzo tijdens de uitreiking. — © luc daelemans

In Genk kozen ze voor Rachel Daniëls. De 24-jarige studente Vrije Kunsten aan PXL-MAD School of Arts maakte een immense installatie waarmee ze problematische machtsstructuren blootlegt. Als winnares van de C-mine Student Award ontving de Zutendaalse 1.000 euro, een porseleinen creatie van Piet Stockmans en ze zal ondersteund worden bij een opdracht op maat.

De vier winnaressen van de avond: Rachel Daniëls, Fenia Proost, Rahmat Emonds en Sien Swennen. — © luc daelemans

EXIT 22, de tentoonstelling van alle eindwerken, is nog te bezoeken op zondag 26 juni van 10 tot 18 uur in cultuurcentrum Hasselt. Bekijk hier alle projecten van de laureaten van de Wanatoeprijs 2022.