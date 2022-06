Drie podia, een volle weide en een line-up om diep bij te buigen. Was het geen week te vroeg, dan waanden we ons op Rock Werchter. De XL-versie van TW Classic voorzag 60.000 bezoekers van een viersterrenmenu. Oké, het drupte in ons bord. Maar deze formule smeekt om een vervolg.