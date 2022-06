“Epische show”: stormjager kan tegelijkertijd zowel regenboog als bliksemflits vastleggen op camera

Stormjager William heeft in het Californische Hollister een schitterend natuurspektakel mogen aanschouwen. Hij kon met zijn gsm filmen hoe de bliksem insloeg terwijl er ook een regenboog te zien was. Het zeldzame natuurfenomeen was een schot in de roos voor de Amerikaan, die het moment beschreef als “een epische show”. “Het was een surrealistische ervaring”, vertelde de man. “Ik werd erg opgewonden en kreeg een onbeschrijfelijke adrenalinerush. Ik heb online al veel zulke foto’s en video’s gezien, en ik droomde er altijd van om het in levenden lijve te zien. Nu is het eindelijk zover.”