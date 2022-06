Belgian Cats geven alles, maar zijn uitgeschakeld op WK 3x3: “Ik ben stikkapot, ik zie bijna zwart voor mijn ogen”

LEES OOK.Gevochten tot het eind met een vrouw minder: geen stunt voor Belgian Cats op WK 3x3

Geen halve finale voor de Belgian Cats. De teleurstelling was dan ook bijzonder groot bij Julie Vanloo. “Ik ben super teleurgesteld, maar eerlijk gezegd ben ik stikkapot”, aldus Vanloo. “Ik miste de efficiëntie die ik niet miste tegen Brazilië. Daar lukte het wel. Vandaag zat ik gewoon niet meer fris in mijn hoofd. Ik zit echt extreem in het rood, ik ben stikkapot. Ik zie bijna zwart voor mijn ogen. We hebben alles gegeven en ik denk dat we trots mogen zijn. We hebben een heel mooi parcours afgelegd.”

Dankzij de blessure van Laure Resimont moesten de Cats met een vrouw minder spelen. “Of dat iets had uitgemaakt? Misschien wel. China kon roteren en heeft dan ook nog eens een heel sterke speler inside. Het gameplan was om ze te laten shotten, omdat dat dit toernooi niet goed lukte bij hen. Vandaag hebben ze bijna alles binnen geshot. Doeme, toch.”

© BELGA

“We hebben alles gegeven en kwamen op een gegeven moment nog vrij dicht. Maar je voelde dat China fris zat. Wij hebben hadden al gespeeld vandaag, terwijl zij konden rusten. Dat zag je gewoon. Tegen Brazilië zijn we heel diep moeten gaan. Nu was het misschien net iets te zwaar.”

Toch was er ook een gevoel van trots te bekennen bij Vanloo. “We hebben echt een machtige week gehad. Ik vind het zo jammer dat het gedaan is want ik heb er zo van genoten om voor mijn vrienden, familie en al die mensen hier te spelen. Ik vond het zo’n geweldige week, waar voor mij nooit een einde aan moest komen. Ik heb er zo van genoten. We hebben de steun van het publiek hebben we echt gevoeld, die was echt enorm en dat appreciëren we echt hard.”

© BELGA