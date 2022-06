Charleroi opent oefencampagne met vlotte zege tegen Luxemburgers

Al na twee minuten kon Descotte de score openen, maar de thuisdoelman stond pal op de poging van de belofteninternational. Enkele minuten later staken ook de Luxemburgers de neus aan het venster, maar Chiacig redde. Toen Andreou iets na het kwartier uitviel met een blessure, zakte het tempo van de wedstrijd. Pas op slag van rust wisten de Carolo’s te scoren tegen de Luxemburgse bekerwinnaar: Descotte legde de bal op aangeven van Ilaimaharitra binnen.

Na rust - en voorlopig zonder wissels - was Descotte dicht bij een tweede treffer, maar hij trapte van dichtbij op de doelman. Op het uur wisselde Still bijna de voltallige ploeg, en de ingevallen Tchatchoua maakte er 0-2 van. Met nog een kwartier te gaan trapte ook Ernest De Neve de bal tegen de touwen: 0-3. Opvallend, De Neve speelde vorig seizoen nog in eerste provinciale en werd gehaald om bij de beloften van de Carolo’s in eerste amateur te spelen. In het slot milderden de Luxemburgers nog tot 1-3.

Charleroi: Chiacig, Nkuba (60’ Ozornwafor), Knezevic (60’ Petkevicius), Andreou (18’ Wasinski), Kayembe (60’ Lokembo), Ilaimaharitra (60’ Tchatchoua), Heymans (60’ Monticelli), Morioka (60’ Rousseau), Mbenza (60’ Denuit), Zaroury (60’Muland), Descotte (60’ De Neve).

Doelpunten: 45’ Descotte 0-1, 68’ Tchatchoua 0-2, 75’ De Neve 0-3, 88’ 1-3.