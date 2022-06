Lecomte, Bako en Salumu helpen Belgian Lions aan nipte zege tegen noorderburen

Na 1’10” opende Bratanovic met een verre bom de score. Op de matchdag zelf had Bratanovic in de selectie de geblesseerde De Zeeuw vervangen. Bij de Belgen ontbraken ook Van Rossom en Obasohan. In de vijfde minuut bracht van der Vuurst, de enige Nederlander die zich op het Oostendse parket thuis voelde, de bezoekers met een and one 7-9 voorop. Een koppel bommen van Franke dwong coach Gjergja aan 11-17 tot een eerste time-out.

Salumu bracht met een lay-up in de voorlaatste seconde van het initiële kwart en twee bommen vroeg in het tweede bedrijf de Belgian Lions voorop. Aan Salumu’s 8-0-run voegde Schwartz ook een bom toe: 25-19. De hoogste tijd voor een time-outaanvraag van de Nederlanders. Die woorden hielpen de Orange Lions. Op assists van De Jong en van der Vuurst, twee mvp’s van de recente BNXT-play-offfinales, bracht Olaf Schaftenaar de bezoekers 34-39 voorop. De Belgian Lions stapten bij een 38-41-achterstand naar de kleedkamer. Aan beide zijden verliepen de rotaties zo gesmeerd dat 24 spelers toen hun minuten al bekomen hadden.

Libert en Lecomte stuwden de Belgian Lions in het derde wedstrijdschuifje naar een 53-48-voorsprong. Lecomte deelde dat in dit matchdeel, waarin de Belgen zeven punten meer scoorden dan hun opponenten, ook drie assists uit.

Na het halfuur (55-51) joegen van der Vuurst en Frenke enkele bommen door het Belgisch netje: 59-60. Beide teams hielden mekaar in evenwicht. Coach Gjergja koos in de twee slotminuten voor Bako, Libert, Vanwijn, Salumu en Lecomte. Met elk één op twee vrijworpen zorgden Bako en Lecomte voor 71-69. Met nog 27 seconden op de klok dunkte Kok een assist van van der Vuurst in de korf, zijn enige goal goed voor de 71-71-gelijkmaker. Sluw en snel penetreerde Lecomte langs Kok om de Belgian Lions 73-71 voorop te brengen. Nog 7 seconden en een time-out. In de laatste actie vergat Kok een mooie pass van van der Vuurst af te ronden. De Belgen haalden het dus met nipte 73-71-cijfers. Lecomte (13 punten, 5 assists), Salumu (12 punten, 3 rebounds en 2 assists) Bako (11 punten, 7 rebounds) speelden zich in de kijker. Bij de Orange Lions was Oostendenaar van der Vuurst goed voor 9 punten en 7 assists.

Veertiger voor Young Lions

Zaterdagnamiddag hadden de Young Lions, de U20-ploeg, met ruime 103-63-cijfers gezegevierd tegen hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Maximaal leidde België met een vijftiger aan 91-40. Aan de rust was het al 55-21. Makwa Marlon (25 punten, 6 rebounds, 2 assists en 6 steals) was de blikvanger van de nationale ploeg. Xander Pintelon (10 punten en 8 rebounds) en Thijs De Ridder (12 punten en 5 rebounds) deden het ook heel keurig.

Belgian Lions: (28 op 60 waarvan 9 op 27 driepunters, 8 op 14 vrijworpen, 19 fouten) LECOMTE 6-7, VANWIJN 5-2, LIBERT 0-11, BAKO 2-9, BRATANOVIC 3-0, Vanderhaegen 0-2, Serron 0-0, Schwartz 6-4, Salumu 12-0, Tumba 0-0, D’Espallier 0-0, Rogiers 4-0.

Orange Lions: (24 op 48 waarvan 11 op 22 driepunters, 12 op 16 vrijworpen, 22 fouten) FRANKE 16-6, VAN DER VUURST 3-6, VERVERS 1-0, R. SCHAFTENAAR 9-0, KOK 0-2, Williams 1-0, De Jong 0-2, Kherrazi 0-2, Van der Mars 4-1, Van Bree 0-0, O. Schaftenaar 5-6, Haarms 2-5.

Kwarts: 16-19, 22-22, 17-10, 18-20.