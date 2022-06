Stralende Nafi Thiam na topprestatie in verspringen op BK atletiek: “Na mijn slapeloze nachten doet dit ongelofelijk veel deugd”

Week na week groeit ze dichter naar haar topvorm toe. En nu, op drie weken van het WK atletiek in Eugene, lijkt Nafi Thiam wel héél erg in de buurt te komen. Op het BK atletiek in Gentbrugge maakte ze zwaar indruk in het verspringen door ondanks regen naar 6m63 te vliegen. Na afloop glunderde ze van geluk. “Mijn vertrouwen groeit nu elke week.”

We hebben Nafi Thiam de voorbije jaren al in verschillende toestanden ontmoet. Blij, emotioneel, gestresseerd, gefrustreerd, allemaal gepasseerd. Maar zo relaxed, zo gelukkig als na haar verspringconcours in Gentbrugge, hebben we haar al lang niet meer gezien. Héél lang.

Tijdens de opwarming van Thiam begon het nochtans hard te regenen. Als ze zich maar geen pijn doet, dachten wij meteen. “Schrik had ik zelf niet”, zei de tweevoudige olympische kampioene. “Dat mag niet, want dan spring je verkrampt en heb je alleen maar meer kans om je te blesseren. Ik was hier niet om de prestatie van het jaar neer te zetten, maar het is wel jammer als het tijdens de opwarming hard begint te regenen. We zaten ook stevig achter op het uurschema, maar ondanks alles heb ik nog een heel mooi resultaat neergezet. Ik ben supertevreden.”

De prestaties gaan al enkele weken in stijgende lijn. “Mijn vertrouwen groeit elke week nu”, zegt Thiam, die klaar lijkt voor het WK in Eugene midden juli. “Na alle problemen die ik dit seizoen gekend heb, waarbij hoogspringen en verspringen de disciplines waren die mij slapeloze nachten bezorgden, doet dit ongelofelijk veel deugd. Op meer kon ik echt niet hopen. Nadat ik lang heb getwijfeld of ik überhaupt aan het WK zou kunnen deelnemen, kan ik er nu echt van genieten om wedstrijden af te werken zonder pijn. Dat is één ding, maar nu blijk ik ook nog eens in vorm, en dat is de max.”

Hard werken

Begin mei bekende Thiam nog dat ze in de lente zodanig veel last van de rug had gehad, dat ze haar WK-deelname in twijfel had getrokken. Op twee maanden tijd is ze naar een uitstekende vorm geëvolueerd. Het kan verkeren. “Ik hoop altijd op het beste, ben hard blijven werken en heb nooit opgegeven, maar er zijn absoluut moeilijke momenten geweest”, klonk het. “Soms is het dansen op een slappe koord en is het lastig om de knoop door te hakken om verder te blijven trainen, want je riskeert een fatale fout voor je carrière te maken als je over je grenzen gaat.”

Zondag treedt de zevenkampster nog aan op de 100 meter horden. “Ik had liever eerst de horden gelopen, want verspringen kruipt toch altijd in de kleren. Dat vreet wat aan mijn beweeglijkheid, maar ik ben zodanig tevreden met mijn prestaties van vandaag, dat ik zelfs met een slechte prestatie op de horden een positief gevoel aan dit weekend zal overhouden”, besloot ze. (Lees verder onder de foto)

Alexander Doom won opnieuw de finale van de 400 meter. — © BELGA

Doom voor tweede jaar op rij

Op de 400 meter was Alexander Doom baas in een finale die enigszins onthoofd werd door de forfaits van Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée. Doom liet het niet aan zijn hart komen en snelde naar 45.36, amper twee honderdsten boven zijn persoonlijk record. Hij zette zo Kevin Borlée, die op 46.04 bleef steken, op ruime afstand.

Doom is nu al voor het tweede jaar op rij de beste op het BK. “En dat is toch iets om trots op te zijn, want naast de Verenigde Staten zijn er niet veel landen waar het niveau op de 400 meter zo hoog ligt als in België.”

Een terechte bedenking. De 25-jarige West-Vlaming bleef nog een eindje boven de WK-limiet van 44.90, en toch is de kans heel groot dat hij individueel in actie mag komen in Eugene midden juli. Voor aanvang van het BK was hij al 48ste op de World Ranking, en het is uitgerekend de top 48 die naar het WK mag. “Ik vermoed dat ik met de extra punten van dit BK er wel bij ben. Eugene is nooit een doel geweest voor mij, maar ik ga er zeker geen neen tegen zeggen”, besloot Doom.