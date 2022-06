KV Oostende laat zich geen tweede keer verrassen door tweede nationaler: drie doelpunten volstaan voor KVO

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Na de verrassende nederlaag vrijdagavond in Harelbeke liet KV Oostende zich 24 uur later niet verrassen tegen een andere West-Vlaamse tweede nationaler. Twee goals van Ambrose voor de rust leverden een 1-3 zege op tegen KM Torhout.

Na de pijnlijke nederlaag van zaterdagavond in Harelbeke speelde de kustploeg in Torhout tegen de kersverse tweede nationaler alvast met meer grinta. Niet dat ze bij KVO echt zwaar tilden aan de nederlaag want Yves Vanderhaeghe stelde noodgedwongen vooral beloften op in Harelbeke. Hubert, Bätzner, Boonen, Koziello, Biron, Medley en Govaers ontbraken net als tegen Harelbeke ook tegen Torhout en vrijdag viel ook de blessuregevoelige D’Haese weer uit.

In Torhout scoorde KVO al vroeg twee keer maar telkens uit buitenspel. Het bleef dus lang 0-0 in de eerste helft. Nadat thuisaanvaller Andries echter de kruising trof mocht Ambrose, de beste man bij KVO, openen vanop de stip. Pyck stelde direct erna gelijk voor Torhout maar door de tweede goal van Ambrose mocht Oostende toch met een voorsprong gaan rusten. Voor de tweede helft mocht nieuwkomer Katelaris de jonge De Schepper aflossen en op het uur gooide Vanderhaeghe nog eens negen verse krachten het veld op. Enkel kapitein Anton Tanghe bleef 90 minuten staan. Andy Musayev, één van die vervangers, trof de onderkant van de lat.

Hoewel het tempo niet zo hoog lag, volgden er nog een pak Oostendse kansen, maar scoren bleek moeilijk. Tot Patoulidis na een knappe aanval wel de juiste weg vond en 10 minuten voor tijd voor 1-3 zorgde in wat al de vierde oefenpartij in amper twaalf dagen was. Volgende week volgen Amiens en Oudenaarde.

KV Oostende: Badu (60’ Wouters), Wylin (60’ Kyle), Tanghe, De Schepper, (46’ Katelaris), Ndicka (60’ Capon) Berte (60’ Coninckx), Amade (60’ Sakamoto), Osifo (60’ Dewaele), Ambrose (60’ Musayev), Stiers (60’ Atanga), Albanese (60’ Patoulidis).

Doelpunten: 37’ Ambrose (str.) 0-1, 41’ Pyck 1-1, 42’ Ambrose 1-2, 82’ Patoulidis 1-3.