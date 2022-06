Zulte Waregem haalt uit tegen kampioen van Tweede Nationale

In Petegem kregen we het debuut van Borja Lopez, die in het tussenseizoen overkwam van Sporting Gijon. Hij kreeg van Mbaye Leye een basisplaats aan de zijde van Timothy Derijck. Verder was ook Zinho Gano er na zijn langere vakantie na interlandverplichtingen opnieuw bij. Al kwam hij pas in de tweede helft in actie. Vigen, De Bock, Sörmo, Fadera en Bostyn ontbraken met een lichte blessure.

Zulte Waregem leek er wel zin in te hebben en vooral Drambaiev bezorgde de Petegemse defensie hoofdpijn. Keer op keer snelde hij voorbij zijn rechtstreekse tegenstanders om dan ook nog eens een goede voorzet af te leveren. Bij zijn derde goede rush was het ook prijs en kon Braem de score openen. Even later deed Drambaeiv zijn kunstje nog eens over. Sylla raakte zijn voorzet amper, maar het volstond wel om de 0-2 op het bord te zetten. Na een knappe combinatie maakte Vossen er op slag van rust met een fraai opwippertje ook nog 0-3 van.

Tijdens de rust bleef Drambaiev in de kleedkamer, maar zijn vervanger Wout De Buyser had duidelijk goed gekeken hoe het moest. Want wat een openingskwartier van de tweede helft speelde De Buyser. Tot drie keer verstuurde hij een afgemeten voorzet richting Sylla. Eén keer lag de dwarsligger nog in de weg voor de jonge spits, maar met de 0-4 en de 0-5 kon hij toch zijn hattrick ruim binnen het uur vervolledigen.

Pas na 70 minuten kon Petegem, dat ondertussen ook al heel wat jongeren had ingebracht, een eerste grote kans versieren. Een voorzet werd echter van dichtbij voorlangs gekopt. Aan de overkant deed Zulte Waregem er wel nog een doelpuntje bij. Dompé ging op wandel in de Petegem-defensie en legde de bal goed weg in de verste hoek. Ook Zinho Gano pikte bij zijn terugkeer nog zijn doelpuntje mee.

En zo oogt de balans na drie oefenmatchen – weliswaar tegen amateurploegen – erg mooi voor Essevee met 15 gemaakte goals en nul tegengoals.

Zulte Waregem: Bossut, Ciranni (62’ Harinck), Derijck (62’ Thiam), Lopez (46’ Willen), Drambaiev (46’ De Buyser), Tambedou (46’ Hubert), Sissako (62’ Sangare), Rommens (62’ Biebuyck), Vossen (46’ Hallaert), Braem (46’ Dompé), Sylla (62’ Gano).

Doelpunten: 11’ Braem (Drambaiev) 0-1, 35’ Sylla (Drambaiev) 0-2, 42’ Vossen (Braem) 0-3, 47’ Sylla (De Buyser) 0-4, 51’ Sylla (De Buyser) 0-5, 75’ Dompé 0-6, 82’ Gano (Biebuyck) 0-7.