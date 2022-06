Ook de regen kan haar niet stoppen: Nafi Thiam pakt uit in het verspringen op het BK

De beste seizoensprestatie van Thiam stond op 6m34, maar daar ging ze ondanks de weersomstandigheden dus ruim over bij een rugwind van 1.0 meter per seconde. Behoorlijk indrukwekkend. Haar nationale record bedraagt 6m86. Zondag neemt Thiam nog aan de 100 meter horden deel.

Ook Rani Rosius presteerde sterk in de reeksen van de 100 meter. Rosius evenaarde haar persoonlijk record van 11.33. In de finale krijgt ze concurrentie van Delphine Nkansa, die in reeksen 11.42 klokte, de voorbije jaren in Portugal en Frankrijk verbleef maar wel degelijk over de Belgische nationaliteit beschikt. Bij de mannen was Kobe Vleminckx de snelste in de reeksen in een meer dan aardige 10.36.

In de reeksen van de 200 meter was Imke Vervaet de snelste in 23.35. Ze deed ruim beter dan Nkansa (23.78) en Rosius (24.22). Bij de mannen was Dylan Borlée de primus. Hij evenaarde met 21.05 zelfs zijn persoonlijk record. Robin Vanderbemden klokte met 21.17 de tweede tijd. De finales volgen zondag.

Op de 1.500 meter haalde Ruben Verheyden het in 3:38.11, terwijl voor het EK in München in augustus 3:36.00 nodig is. Jochem Vermeulen was tweede in 3:39.01.