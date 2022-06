Abortusarrest Amerikaanse Hooggerechtshof slaat in als een bom: massale protesten barsten los in de Verenigde Staten

Nu het Hooggerechtshof het historische arrest Roe vs. Wade vernietigd heeft, en verschillende staten er geen gras over laten groeien om abortus illegaal te maken, barsten in de VS massaal protesten los. Wanhopige “pro-choicers” en jubelende “pro-lifers” raakten slaags met elkaar. Of hoe de uitspraak, die tientallen staten na vijftig jaar weer de kans heeft het recht op abortus in te perken of zelfs te verbieden, Amerika verdeelt. Ook vandaag (zaterdag) wordt er massaal protest verwacht.

De rellen braken vrijdag meteen uit nadat bekendraakte dat het arrest Roe v. Wade geschrapt werd. Pro-abortusdemonstranten belegerden het parlementsgebouw in Phoenix (Arizona). Om de furieuze protestanten uit elkaar te drijven moest de politie zelfs traangas inzetten. Senatoren, toen nog aan het werk, konden niet naar huis, omdat de situatie te onveilig was. Ze moesten twintig minuten onderduiken in de kelder. Volgens een lokale televisiezender zouden agenten het vuur geopend hebben op demonstranten die vernielingen aanbrachten en op de glazen deuren van het statige gebouw aan het bonzen waren. Gewonden vielen er niet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© AP

Ook op andere plaatsen in de VS werd gedemonstreerd. In New York City kwamen mensen massaal de straat op. Volgens de New York Post zouden er vrijdagavond minsten 25 mensen gearresteerd zijn na betogingen. Volgens een politieagent waren er 17.000 demonstranten aanwezig voor een protestmars bij Washington Square Park, in Manhattan. De mensen hielden halt aan het hoofdkwartier van mediabedrijf News Corp, waar conservatieve media als de New York Post en Fox News huizen. Ze schreeuwden: “Burn it down!” Brand alles plat! “F-ck Carlson”, waarmee ze met de vinger wezen naar Tucker Carlson, de door velen verguisde conservatieve commentator van FOX News. Vandalen spoten ook “F*** Fox” op de zijkant van het gebouw.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

In Iowa ging het er heftiger aan toe. Daar reed een pick-up truck in op “pro-choicers”. Het zwarte voertuig reed door een groep activisten in Cedar Rapids. De meesten kwamen er met de schrik vanaf. Een iemand raakte gewond aan haar voet, waar de truckchauffeur was overgereden. Iemand anders werd aangereden en raakte lichtgewond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alexis Russell (30) zag de man met zijn truck de menigte in rijden. Beelden tonen hoe ze naar hem toerent en hem vraagt te stoppen. “Ik probeerde het stuur te grijpen”, vertelt ze aan The Daily Mail. “Ik dacht: wat ben je in godsnaam aan het doen? Je bent letterlijk mensen pijn aan het doen.” Volgens haar was hij niet de eerste die dat deed, maar waren er verschillende republikeinsgezinden die met hun auto protestanten raakten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ongeveer twintig actievoerders belaagden in een voorstad van Washington D.C. het huis van een van de negen opperrechters, Clarence Thomas. Hij is een van de vijf rechters die voor het afschaffen van het nationale recht op abortus is. Ook Amerikaanse vlaggen werden in de hoofdstad in brand gestoken. En in Grant Park in Chicago liepen duizenden mensen de straten op. Die moesten uit voorzorg afgezet worden, volgens NBC5 Chicago.

© AP

Aan het Supreme Court in Washington D.C. liepen de spanningen hoog op — © AP

© AP

In Los Angeles blokkeerden betogers een autosnelweg maar de politie maakte een einde aan de blokkade. In het centrum van de stad raakten agenten slaags met demonstranten. De LAPD meldde dat “pro-choicers” - die geloven dat elke mens zelf beslist over zijn lichaam - water en stenen gooide naar de politie.

© ISOPIX

© ISOPIX

Voorstanders vierden het arrest

Op tal van plaatsen vierden ook tegenstanders van abortus -de “pro-lifers” - de afschaffing van wat 50 jaar als een nationaal grondrecht gold. Sommigen barstten van puur geluk in tranen uit. Nu moeten de staten zelf bepalen of ze abortus (onder voorwaarden) toestaan of niet. Verwacht wordt dat in de helft van de staten een poging zal worden gedaan abortussen te beperken of te verbieden.

Het wegvallen van de federale regel stelt een aantal staten waar veel verzet tegen abortus is, voor het probleem dat het nu niet duidelijk is wat wel en niet is toegestaan. In Arizona bijvoorbeeld is er een wet uit 1864 die abortus verbiedt, maar er is ook recentere wetgeving die beperkingen verbindt aan het nationale grondrecht. Het wordt in de ruim vier maanden voor de parlementsverkiezingen nog een hele puzzel voor politici en juristen.