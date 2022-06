Alison Van Uytvanck komt maandag op Centre Court in actie, ook andere Belgen weten waar te spelen op Wimbledon

Dankzij haar 19-jarige Britse opponente Emma Raducanu (WTA 11) heeft Alison Van Uytvanck (WTA 46) maandag de eer om in actie te komen op het Centre Court van Wimbledon op de eerste wedstrijddag van het grandslamtoernooi.

Van Uytvanck en Raducanu bekampen elkaar na het duel tussen Novak Djokovic en de Zuid-Koreaan Kwon Soonwoo (vanaf 14u30) en voor de match tussen de Schot Andy Murray en de Australiër James Duckworth.

Daarnaast maken er met Elise Mertens (WTA 30), Yanina Wickmayer (WTA 603) en David Goffin (ATP 58) nog drie andere Belgen hun opwachting.

Mertens kijkt de Colombiaanse Camilla Osorio (WTA 61) in de ogen in de tweede wedstrijd op Court N.4. Wickmayer is als vierde en laatste aan zet op Court N.9 tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 98), terwijl Goffin op het einde van de dag zal opdraven op Court N.17 tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 115).