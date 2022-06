Russen nemen Azot-fabriek in en hebben Severodonetsk nu helemaal in handen

De Russen hebben na weken van felle gevechten en aanhoudende bombardementen de strategische Oekraïense stad Severodonetsk nu volledig in handen. Dat meldt burgemeester Oleksandr Strjoek. Ook de Azot-chemiefabriek waar nog zo’n 800 burgers en militairen zich schuilhielden, werd zaterdag ingenomen. Zelenski noemde de slag om Severodonetsk eerder cruciaal in de oorlog.

Enkel de Azot-fabriek was zaterdagochtend nog in handen van het Oekraïnse leger, maar intussen hebben de Russen ook die terreinen ingenomen en is de stad gevallen. Dat zegt de vertegenwoordiger van de pro-Russische separatisten, Andrej Marosjko. De naar schatting 800 overgebleven militairen en burgers zijn intussen geëvacueerd, zeggen de separatisten. Waar naartoe, is voorlopig niet duidelijk.

Op foto’s die intussen zijn verspreid door het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken is te zien hoe moegestreden en zwaar getekende militairen worden weggevoerd op open militaire voertuigen. Ze worden wellicht als krijgsgevangene naar Russische kampen gebracht.

De slag om Severodonetsk, die weken geleden begon, werd op het scherp van de snee gevoerd. Niet dat er grote financiële belangen te halen waren in de oude industriestad. Het is vooral een strategische overwinning voor Poetin. Omdat Rusland nu bijna de volledige regio Loegansk in handen heeft.

Voor Zelenski betekent het verlies van de oude stad dan weer een zware klap aangezien de president meermaals had gezegd dat de toekomst van de Donbas, de regio die in 2014 deels onder controle kwam van pro-Russische separatisten, afhankelijk was van de strijd om Severodonetsk. Die strategische plaats heeft Oekraïne nu dus moeten prijsgeven.

Russische overmacht

De Russische overmacht was er de jongste dagen te groot geworden. En door het bombarderen van de bruggen over de rivier Severski Donets lag de bevoorrading er volledig stil. The Institute of War, dat de oorlog van nabij opvolgt, vreesde al enkele dagen dat het Oekraïense leger er als ratten in een val zouden komen te zitten en dat er mogelijk 10.000 extra slachtoffers zouden vallen indien ze de stad zouden proberen blijven te verdedigen.

Het Oekraïense leger heeft er nochtans voor elke meter gevochten, zegt burgemeester Strjoek. Zijn stad is herleid tot een grote ruïne, bijna alle huizen zijn beschadigd of vernield. De bevolking die er is achtergebleven, lijdt al weken honger.

“De stad is nu volledig bezet door Rusland. Ze proberen hun eigen bestuur te vestigen, voor zover ik weet hebben ze een soort commandant aangesteld”, aldus Strjoek.

Volgens de burgemeester zijn sinds het begin van de oorlog zeker 1.500 burgers, onder wie ook kinderen, om het leven gekomen in Severodonetsk. Hoeveel militairen zijn gesneuveld, is onbekende. Maar zowel het Oekraïense als het Russische leger hebben er grote verliezen geleden.

Bij de verovering van Severodonetsk werd volgens Belgische militaire experts vooral de “tactiek van de verschroeide aarde gebruikt”, waarbij het Russische leger alles wat op zijn pad kwam, vernietigde. Bovendien werd de stad voortdurend bestookt met zwaar artilleriegeschut.

Nu de Russen Severodonetsk in handen hebben, worden Kramatorsk en Sloviansk wellicht de volgende doelen.