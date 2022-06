Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi geeft andere partijen meteen veeg uit pan: “egoïstisch” en “betuttelend”

Le nouveau CD&V est arrivé. Sammy Mahdi was nog geen minuut officieel voorzitter, of het stuur van de partij werd helemaal omgegooid. Over compromissen geen woord in zijn voorzittersspeech. Wél een sneer naar de andere partijen. De liberalen (egoïsme), socialisten (overheidsbetutteling) én groenen (niet verstandig) kregen er flink van langs. Dat belooft voor de cohesie in de regeringen.