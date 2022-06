STVV klopt Anderlecht bij debuut van Mazzu met het kleinste verschil

STVV heeft haar eerste overwinning in de voorbereiding beet. Op het trainingscomplex van paars-wit in Neerpede klopten de Kanaries Anderlecht met het kleinste verschil: 0-1. Bij Sint-Truiden debuteerden aanwinsten Jo Coppens en Frank Boya.

Waar hij in de vorige twee oefenduels nog resoluut de kaart van de jongeren trok, werkte Bernd Hollerbach tegen Anderlecht duidelijk al wat meer richting zijn sterkste elftal. Op een nat Neerpede startte de Duitser in zijn gekende 5-3-2-opstelling waarin nieuwkomer Frank Boya mocht debuteren op het middenveld.

Bij Anderlecht stond Felice Mazzu na zijn eerste trainingsweek voor het eerst in de dug-out van de Brusselaars. De succescoach van Union bracht vier zeventienjarigen aan de aftrap in de eerste oefenwedstrijd van paars-wit.

© BELGA

Met twee weken en twee oefenwedstrijden meer in de benen kwam STVV merkbaar scherper voor de dag dan de Brusselse sparringpartner. Het gevolg was dat Van Crombrugge flink aan het werk werd gezet. De thuisdoelman hield eerst Brüls en vervolgens Hayashi met knappe reddingen van de 0-1. De Japanner had even voordien ook al een eerste goede kans de nek omgewrongen.

© BELGA

Halfweg de eerste helft kwam STVV dan toch verdiend op voorsprong. Brüls trapte een indraaiende hoekschop en Amando Lapage -de kleinzoon van Paul Van Himst- werkte het leer ongelukkig in eigen doel. Anderlecht had wel het balbezit, maar kon niet dreigen in de zone van de waarheid. Op slag van rust kwam Amuzu er wel een keer door. De gevaarlijkste man bij paars-wit knalde goed naar de hoek, maar Schmidt, voor het eerst in actie dit seizoen, was bij de pinken.

Debuut Coppens

Na de rust liet Mazzu elf nieuwe pionnen opdraven terwijl Hollerbach slechts één wissel doorvoerde, hij liet kersverse aanwinst Jo Coppens debuteren in doel. Het Anderlecht van na de rust kwam kwieker voor de dag dan dat van ervoor. Vlap pegelde een vrijschop tegen de kruising en Coppens had een goede parade in huis op een poging van Colassin.

© BELGA

STVV greep terug naar het beproefde recept van vorig seizoen: vanuit een stevige organisatie scherp trachten tegen te prikken. Dat eerste lukte, dat tweede niet. Met een moegestreden Hayashi en een nog niet topfitte Kaya kregen de Kanaries vooraan weinig voor mekaar. Aan de overzijde vond Raman één keer het gaatje in het geel-blauwe pantser, maar zijn schot belandde in het zijnet.

De 0-1 bleef op het bord, meteen de eerste overwinning van STVV in de voorbereiding. Woensdag oefenen de Kanaries nog een keer op Belgische bodem, tegen Standard. Daags nadien trekken ze op tiendaags oefenkamp in Oostenrijk, waar de laatste rechte lijn wordt ingezet richting de competitiestart op 23 juli.

ANDERLECHT: Van Crombrugge - Hoedt, Debast, Lapage - Amuzu, Sadiki, Refaelov, El Hadj, Agyei – Verschaeren, Stassin.

ANDERLECHT (tweede helft): Coosemans - Bouchouari, Masscho, Raman, Vlap, Delcroix, Mykha, Colassin, Engwanda (81’ Michez), Sardella, Leoni.

STVV: Schmidt (46’ Coppens) – Janssens, Hashioka, Teixeira, Al-Dakhil, Koita (57’ Bocat) – Kagawa (57’ Van Helden), Boya (57’ Van Dessel), Brüls – Hayashi (86’ Librici), Dumont (57’ Kaya).

DOELPUNTEN: 21’ Lapage (own) 0-1.

GELE KAARTEN: 62’ Colassin (overtreding).

SCHEIDSRECHTER: Wim Smet.

TOESCHOUWERS: Achter gesloten deuren.