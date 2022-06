Alexander Doom pakt nieuwe nationale titel op de 400m : “Het WK is geen doel, maar ik zeg er geen neen tegen”

Alexander Doom veroverde zaterdag in Gentbrugge zijn tweede Belgische titel op de 400 meter in 45.34. Daarmee was hij sneller dan Kevin Borlée. Doom lijkt op weg naar een individuele WK-selectie, “maar het EK blijft mijn hoofddoel”, aldus de Belgisch kampioen op de 400m.

Van bij de start nam Doom zaterdag afstand van Kevin Borlée. “Mijn coach had me opgedragen om snel te starten en dat is gelukt. Er stond veel wind en de omstandigheden waren niet ideaal, dus met deze chrono mag ik heel tevreden zijn. En op een tweede Belgische titel op rij mag ik ook trots zijn, want op de Verenigde Staten na zijn er nauwelijks landen waar het niveau zo hoog ligt als in België.”

De kans dat Doom individueel aan het WK in Eugene mag deelnemen via zijn positie op de World Rankings is erg groot geworden. “Ik denk wel dat ik erbij zal zijn”, zegt hij zelf. “Maar het EK in München in augustus blijft mijn hoofddoel. Van Eugene heb ik eigenlijk nooit een doel gemaakt, maar als ik geplaatst ben, ga ik daar natuurlijk geen neen tegen zeggen.”

Kevin Borlée, die als tweede finishte in 46.04, was veel meer minder tevreden. “Met mijn rug gaat het steeds beter, maar ik zat nooit in de race. Ik voel dat ik specifieke trainingen mis, nadat ik in mei nog een spierscheur opliep. Anderzijds denk ik wel dat mijn chrono zal volstaan om via de World Rankings naar het WK te mogen.”

Rosius en Vervaet pakken uit met sterke prestatie

Ook Rani Rosius presteerde sterk in de reeksen van de 100 meter. Rosius evenaarde haar persoonlijk record van 11.33. In de finale krijgt ze concurrentie van Delphine Nkansa, die in reeksen 11.42 klokte, de voorbije jaren in Portugal en Frankrijk verbleef maar wel degelijk over de Belgische nationaliteit beschikt. Bij de mannen was Kobe Vleminckx de snelste in de reeksen in een meer dan aardige 10.36.

In de reeksen van de 200 meter was Imke Vervaet de snelste in 23.35. Ze deed ruim beter dan Nkansa (23.78) en Rosius (24.22). Bij de mannen was Dylan Borlée de primus. Hij evenaarde met 21.05 zelfs zijn persoonlijk record. Robin Vanderbemden klokte met 21.17 de tweede tijd. De finales volgen zondag.

Op de 1.500 meter haalde Ruben Verheyden het in 3:38.11, terwijl voor het EK in München in augustus 3:36.00 nodig is. Jochem Vermeulen was tweede in 3:39.01.