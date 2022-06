Belgian Lions knokken zich naar de halve finales op WK 3x3: “Nu gaan we voor die medaille”

De Belgian Lions hadden weinig overschot tegen Polen, maar dankzij een sterke teamprestatie plaatste het zich toch voor de halve finales. Maxime Depuydt was in de wolken met de kwalificatie: In heel mijn carrière heb ik mij nog nooit zo gevoeld.”

Eén van de uitblinkers bij de 3x3 Lions was toch wel Maxime Depuydt. Depuydt was de verrassing in de WK-selectie en toonde tegen Polen waarom. “Wat een geweldig gevoel!”, glunderde Depuydt meteen na de nagelbijter tegen Polen. “We wisten op voorhand dat we met een sterke ploeg naar hier kwamen. En om dan in zo’n atmosfeer te spelen met zo’n publiek, dat is geweldig. In heel mijn carrière heb ik mij nog nooit zo gevoeld.

“Ik ben redelijk nieuw binnen het team. Niet veel mensen geloofden in mij in het begin. Maar ik heb ondertussen bewezen dat ik mijn plaats heb binnen het team. Ik ben trots op mezelf. De laatste twee weken waren erg moeilijk. Maar de opofferingen zijn het allemaal waard geweest. Ik ben erg gelukkig.”

© BELGA

Thibaut Vervoort: “Getoond dat we er staan als team”

“We gaan voor die medaille”, klonk het ook bij Thibaut Vervoort vastberaden. “We hebben vandaag laten zien dat we echt een ploeg zijn. Het was zeker geen gemakkelijke match, een vrij bizarre match zelfs. Maar we hebben opnieuw getoond dat we er staan als een team en dat we kunnen winnen. Ongelofelijk dat al die mensen hier, ondanks de regen, aanwezig waren. Zij hebben ons erdoor geloodst. We kunnen wel spreken over vier winnaars vandaag, maar het publiek is daar zeker bij betrokken.”

Polen weerde zich nochtans kranig. “We zagen dat ze vermoeid waren na vanochtend. Maar zelfs dan nog mochten we ze niet onderschatten. Zeker met publiek aanwezig, dat geeft je toch extra energie. Ze waren er klaar voor. Maar wij bleven spelen als een team, met dit resultaat als gevolg.”

Vervoort kwam in tegenstelling tot de voorbije wedstrijden minder tot scoren. De Polen zette de Antwerpenaar goed vast. “Daarvoor zijn we met vier uiteindelijk. Polen screende me geweldig. Mij maakt het niet uit of ik nu nul punten scoor, of vijf. Ik wil die wedstrijden winnen. En dat is gelukt. Iedereen was aanwezig vandaag. Er was een goede passing, Max nam de shots voor zijn rekening, Nick zette de screens zette en gaf passes, Bryan was weer overal zoals altijd… Geweldig. Tegen Servië wordt het opnieuw met het mes tussen de tanden spelen. Dat is de beste ploeg van de wereld. Ze schakelden olympisch kampioen Letland net uit en ik denk dat we elkaar waard zijn. Hopelijk kunnen onze geweldige fans ons opnieuw naar de winst stuwen. We gaan ervoor.”