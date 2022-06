Jeugdig Genk boekt vlotte zege tegen Termien in eerste oefenmatch van het seizoen

Zoals aangekondigd, kregen alle reeds aanwezige en fitte Genk-spelers 45 minuten speeltijd van coach Wouter Vrancken. Eén uitzondering: Mike Penders, de pas 16-jarige, mocht 90 minuten tussen de palen postvatten. Vandevoordt en Leysen bleven op de bank. Veel werk kreeg de Genkse keeper overigens niet op te knappen. Maar toen ex-Genkie Henry Odutayo rond het half uur een keertje prikte, stond hij toch pal. Verder bestreek hij goed zijn rechthoek want op een venijnige vrije trap sloeg hij de bal autoritair weg boven het hoofd van Baerts.

© Dick Demey

Meteen binnen

Penders hield de nul dus vast. Datzelfde kon niet worden gezegd van zijn overbuur. Bij de allereerste Genkse doelkans toonde Andras Nemeth meteen zijn neus voor goals. Hij knikte een assist van Godts voorbij doelman Valkeners, die in het verdere verloop van de eerste helft wel nog enkele knappe parades in huis had. Hij hield onder meer een bedrijvige Godts, Swerts en een zwak besluitende Oyen van verder Genks succes. Ook Nemeth moest nog een keer zijn meerdere erkennen in de Termien-doelman. Leid daaruit vooral niet af dat Genk wervelde. Het domineerde uiteraard en trachtte veelal via de vleugels uit te breken. Maar de beslissende passes van de flanken misten precisie.

Na de rust geraakte Termien aanvankelijk nog moeilijk los uit de omknelling. Cutillas-Carpe, die Nemeth in de spits had afgelost, kwam al snel oog in oog met doelman Soudant maar geraakte niet verder dan het zijnet. Diezelfde Soudant neutraliseerde verder een poging van Toma. Maar dat bleek slechts uitstel van executie. Op het ogenblik dat de storm stilaan leek over te waaien, sloeg de Zwitser alsnog toe met een loepzuivere trap in de hoek. Daarna ging de voet van het gaspedaal en kon Termien wat vaker het terrein oversteken.

Aangever Trésor

Toch werd aan de overkant nog een dubbel orgelpunt gezet dankzij twee assists van Trésor. Eerst schilderde die een vrijschop op het hoofd van Cuesta, vervolgens zette hij Cutillas-Carpe vrij voor doel. 0-4, een overtuigende zege.

EENDRACHT TERMIEN: 1ste helft: Valkeners, Baerts, Kroonen, Piras, Degeling, Opdekamp, Odutayo, Dauwe, Jeunen, Oizaz, Stefani. Vielen in na de rust: Swerten, Soudant, Willems, Ghiro, Koparan, Cosyn, Gregoir, Gisseh, Mezgani.

KRC GENK: 1ste helft: Penders – Van Genechten, Didden, Lucumi, Jukleröd – Swerts, Heynen - Godts, Geusens, Oyen, - Nemeth.

KRC GENK: 2de helft: Penders – Beerten, Sadick, Cuesta, Rommens – Aziz, Van de Perre - Abid, Toma, Trésor – Cutillas-Carpe.

Doelpunten: 10’ Nemeth 0-1, 62’ Toma 0-2, 85’ Cuesta 0-3, 88’ Cutillas-Carpe 0-4.

Scheidsrechter: Wahhabi.

Toeschouwers: 1.000.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey