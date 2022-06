Must see TV! 3x3 Belgian Lions stoten door naar halve finale WK na nagelbijter tegen Polen

De 3x3 Belgian Lions hebben ook in de kwartfinale geen steek laten vallen. De Lions hadden aan Polen wel een taaie klant, maar dankzij een sterke teamprestatie plaatsten onze landgenoten zich toch voor de halve finale (14-18). In die halve finale wacht morgen Servië, dat Letland opzij zette in zijn kwartfinale.

Wat een thriller was de kwartfinale van de 3X3 Lions weer. Na een groepsfase zonder nederlaag, met een bijzonder knappe overwinning tegen de Verenigde Staten, waren de Belgian Lions gebrand om ook in de knock-outfase geen steken te laten vallen. De studieronde was voor Polen (2-5) maar de Belgian Lions kwamen, ondanks enkele missers, wel opzetten en namen na 7-7 over. De Polen verdedigden strak op Thibaut Vervoort, maar “Must See TV”, kon toch enkele keren scoren. Bryan De Valck was weer oerdegelijk en Nick Celis heerlijk efficiënt en weer meesterlijk tactisch denkend naar oplossingen.

De Polen bleven de tweepunters opstapelen, waarna de Lions toch een versnelling hoger schakelden. Omdat Thibaut Vervoort moeilijk “open” kwam, nam Maxime Depuydt zijn verantwoordelijk. Het jongste lid van Team Antwerp scoorde tweepunters en pakte uit met mooie drives. Van 11-10 ging het naar 14-10. Het kloofje was gemaakt voor de 3X3 Lions, de Polen hapten in een intens duel naar adem en de Belgen maakten in een uitzinnige sfeer het perfect af.

De halve finale tussen België en Servië is zondag om 18u10. De finale is om 21u30 en de partij om de bronzen medaille om 20u20.

© BELGA

