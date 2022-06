Nieuw tijdritpak moet Mathieu van der Poel aan de gele trui helpen in de Ronde van Frankrijk

De openingstrijdrit van de Ronde van Frankrijk staat met rood aangestipt in de agenda van Mathieu van der Poel en zijn team Alpecin-Fenix. De gele trui is het grote doel en daarvoor alle truken uit de kast gehaald. Zo ook een gloednieuw tijdritpak. Prijskaartje: 3.200 euro.

Simon Yates en Matteo Sobrero (beiden Team BikeExchange-Jayco) wonnen er al een tijdrit mee in de Giro. Nu wil Alpecin-Fenix ook in de Ronde van Frankrijk knallen in dezelfde tijdritpakken. Daarvoor ging Kalas Sportswear, de kledingsponsor van Alpecin-Fenix, een samenwerking aan met het Tsjechische technologiemerk Vortec.

“Deze meerjarige samenwerking tussen de Tsjechische specialisten in custom wielerkleding en de in Silverstone gevestigde experts in aerodynamica zal leiden tot de creatie van een nieuwe lijn van aerodynamische snelpakken onder de noemer ‘Kalas-Vorteq’”, klonk het in een persbericht.

© AFP

Kleding optimaliseren voor La Grande Boucle

De kledingsponsor van Alpecin-Fenix wil daarmee stevige vooruitgang boeken op het vlak van aerodynamica. “Deze samenwerking met Vorteq brengt ons beiden naar de top in de technologie rondom skinsuits. De kwaliteit en hoeveelheid data die we samen hebben kunnen analyseren is uitzonderlijk. We hebben deze data al gebruikt om aanzienlijke voordelen te vinden voor onze klanten, waaronder Alpecin-Deceuninck”, aldus František Klouček, Head of Development bij Kalas.

“De renners profiteren nu al van deze samenwerking door gebruik te maken van de windtunnel in Silverstone. Daarnaast optimaliseerden we de kleding voor de aankomende Tour de France.”