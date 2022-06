Kroonprinses Elisabeth vervult eerste koninklijke soloactiviteit met doop onderzoeksschip Belgica

Het onderzoeksschip zal de komende decennia een belangrijke rol spelen in het Belgische en Europese mariene onderzoek. Zo zullen wetenschappers meerdaagse of meerweekse expedities kunnen voortzetten en uitbreiden in Belgische wateren en daarbuiten. Donderdag staat een nieuwe activiteit gepland voor de kroonprinses, dan zal ze een lab openen in de KU Leuven.

(dhs, kmlo)