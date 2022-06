Vanessa Sterckendries lijkt op weg naar WK na nationale titel in hamerslingeren: “Maar ik ben er niet gerust in”

Vanessa Sterckendries heeft op het BK atletiek in Gentbrugge de nationale titel in het hamerslingeren veroverd met 66m35. Met de punten die haar dat oplevert op de World Rankings lijkt ze op weg naar het WK in het Amerikaanse Eugene.

Met 66m35 bleef Sterckendries ruim onder haar beste seizoensprestatie (69m42), ook haar nationale record op 69m91 bleek te hoog gegrepen voor de 26-jarige atlete. De limiet voor het WK in Eugene, dat op 15 juli van start gaat, bedraagt 72m50, maar kwalificeren kan ook via de World Rankings. Voor aanvang van het BK was Sterckendries 30e, terwijl de top 32 naar Eugene mag. Het is nog wachten op de resultaten van andere nationale kampioenschappen, maar ze lijkt wel op weg naar het WK.

“Dit is een teleurstelling”, zei Sterckendries over haar BK. “Ik voelde me goed op training en hoopte op 70 meter, maar omdat de eerste worpen tegenvielen, begon ik na te denken in plaats van gewoon mijn ding te doen. Het zijn wel moeilijke weken geweest, want ik heb gebroken met mijn hamercoach Alex Malachenko en daarna was het even zoeken.”

Op haar WK-ticket blijft het nog even bang afwachten tot woensdag de definitieve World Rankings verschijnen. “De afgelopen twee weken heb ik bewust niet meer naar de ranking gekeken, maar ik heb het nog even gecheckt. Ik denk wel dat ik erbij ben en dat zou heel veel deugd doen, maar ik kan niet zeggen dat ik er gerust in ben. Het blijft bang afwachten.”