Belgian Cat Becky Massey zorgt voor iconisch interview na zege op WK 3x3: “Mag ik niet vloeken op televisie? Mijn excuses”

De Belgian Cats hebben zich na een felbevochten wedstrijd geplaatst voor de kwartfinale op het WK 3x3 in eigen land. Becky Massey was na de kwalificatie dan ook uitzinnig van vreugde. “Het publiek vandaag was echt geweldig. Daar hebben we zo veel energie uitgehaald”, aldus Massey.

“Yes! Oh my god”, reageerde een uitzinnige Becky Massey na de zege tegen Brazilië. “Gisteren tegen Polen waren we allemaal nog wat gestresseerd. We wouden dat echt goed doen en hadden echt de ambitie om die eerste plaats te pakken. Nu dachten we echt: ‘Fuck it’. Dikke schijt. Gewoon gaan.’ We wisten dat ze fysiek waren en dat hun sterke punt de rebound was. In sommige wedstrijden hadden we al een aantal rebounds laten liggen, dus ik dacht ‘fuck it’, ik ga gewoon naar die bal springen en heb geprobeerd om die bal te pakken.

De blessure van Laure Resimont was een smet op de zege. “Dat zijn de momenten waarop je goed moet nadenken en zo veel mogelijk moet halen uit de stilliggende momenten. Laure heeft de voorbije matchen al sterk gespeeld. Ze heeft een bepalende rol en zorgt voor bepalende punten en energie. Die moet je dan op een bepaalde manier overnemen. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Het publiek vandaag was echt geweldig. Daar hebben we zo veel energie uitgehaald. Fuck it! Of mag ik niet vloeken op televisie? Mijn excuses.”

Nog opvallend was het uitstekende samenspel tussen Massey en Julie Vanloo. “Ze is een van de beste point-guards van België en iemand die op internationaal niveau die pick-and-rolls kan spelen. Dat heeft ze deze wedstrijd nog maar eens getoond. Ook het bewust fouten maken en trekken en duwen. Ze heeft dat zo goed gedaan. Ik ben erg trots op haar. China wordt een heel zware test, een heel fysieke ploeg, veel vuiler ook. Maar ‘we got it’.”