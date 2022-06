Brian Laundrie (23) bekent in notitieboekje waarom en hoe hij zijn verloofde Gabby Petito (22) vermoordde

Advocaten van de familie van Brian Laundrie (23), de verloofde van de vermoorde Gabby Petito (22), hebben acht pagina’s uit Laundrie’s notaboekje vrijgegeven. Dat boekje werd vorig jaar in oktober teruggevonden, in de buurt van zijn stoffelijk overschot, in Florida. Het verhaal van het bekende Instagram-koppel krijgt zo een wel heel aparte twist. Want daarin onthult hij waarom hij zijn vriendin vermoordde.

Op een van de pagina’s, o.a. gepubliceerd op de website van CNN, bekent Brian Laundrie waarom hij Gabby Petito vermoord heeft. Alles zou het gevolg zijn geweest van een tragisch ongeval in het Grand Teton National Park, waar het koppel vorige zomer op doortocht was. “Een onverwachte tragedie”, noemt Laudrie het. Hij schrijft dat ze ongelukkig in een kreek is gevallen en daardoor helse pijn had.

© instagram Gabby Petito

© AP

Zijn notities, netjes neergeschreven met een blauwe pen, beginnen met een persoonlijke boodschap voor Gabby: “Ik wou dat ik nu aan je zijde was. Ik wou dat ik nu tegen je kon praten.” Laundrie beweert dat hij er alles aan gedaan heeft om Gabby te troosten, terwijl haar toestand verslechterde. Zij weende van de pijn en bibberde voortdurend van de kou. Maar uiteindelijk kon hij het niet meer aanzien en besloot hij haar te doden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Hoe ver haar pijn ging (sic), weet ik niet, ik weet alleen dat ze extreme pijn had. Ik heb een eind aan haar leven gemaakt, ik dacht dat het barmhartig was, dat het dat was wat ze wilde, maar ik zie nu alle fouten die ik heb gemaakt. Ik panikeerde, ik was in shock. Maar vanaf het moment dat ik besliste haar pijn weg te nemen, wist ik dat niet verder kon zonder haar.”

Laundrie mag het dan wel netjes opgeschreven hebben. Vooralsnog is er geen enkel bewijs dat hij Gabby ook verzorgd heeft. Het notitieboekje werd vorig jaar op 20 oktober teruggevonden in een zakje, vlakbij zijn lichaam. Hij was gevlucht naar het Carlton Reserve, in de buurt van zijn huis in North Port, Florida. Daar schoot hij zichzelf door het hoofd. Ook daar schrijft hij over. “Ik maak er een eind aan, niet omdat ik angst heb om gestraft te worden, maar omdat ik het niet aankan dat ik nog een dag langer zonder haar verder moet.”

LEES OOK. De droomreis die een nachtmerrie werd en nu voor altijd een raadsel lijkt te blijven: na Gabby Petito nu ook lichaam van Brian Laundrie gevonden

In zijn nota’s betuigt hij nog zijn spijt, vooral over wat hij zijn eigen familie heeft aangedaan. “Dit is voor hen een shock maar ook een verschrikkelijk verdriet (sic)...” “Maak ze het alstublieft niet moeilijker, dit gebeurde als een onverwachte tragedie.”

Gabby Petito en Brian Laundrie domineerden vorige zomer wekenlang het nieuws. De fotogenieke influencers lieten hun 169.000 volgers mee proeven van de roadtrip die het koppel met hun busje maakte door de USA. Tot het noodlot toesloeg.

De familie van de 22-jarige Petito sloeg begin september alarm, nadat haar vriend Brian Laundrie zonder zijn vriendin terugkeerde naar huis in Florida, en weigerde te vertellen waar Petito zich bevond. Enkele dagen later sloeg de man op de vlucht, kort daarna werd het lichaam van zijn vriendin dood aangetroffen in een nationaal park in Wyoming. Gabby was door wurging om het leven gebracht.

LEES OOK. Familie vermoorde Gabby Petito spant rechtszaak aan tegen ouders verloofde Brian Laundrie