Gehavend KV Oostende verslikt zich op het veld van Harelbeke

Heel wat afwezigen bij KV Oostende op het veld van Harelbeke. Hubert, Bätzner en Koziello bleven vanwege een covidbesmetting weg, Gueye blesseerde zich dan weer op de training. Later moet nog blijken hoe ernstig het is. Biron (hamstring), Sakamoto (achillespees), Medley (adductoren) en Govaers waren er ook niet bij. KV Oostende kwam maar liefst 5-1 op achterstand, maar milderde nog in de slotfase.

Eerste helft: Badu, De Schepper, Duncan, Dewaele, Capon, D’Haese (42’ Patoulidis), Tanghe, Coninckx, Atanga, Musayev, Kvasina

Tweede helft: Badu, Duncan, Dewaele, Capon, Patoulidis, Tanghe, Coninckx, De Schepper, Atanga, Musayev, Kvasina

Wissels aan de 60ste minuut: Wouters, Wylin, Osifo, De Schepper, Ndicka, Patoulidis, Amade, Ambrose, Stiers, Berte, Albanese

Doelpunten: 2’ Lamin 1-0, 4’ Santens 2-0, 7‘ D’Haese 2-1, 26’ Vandekerckhove, 3-1, 29’ Santens 4-1, 53’ Vandekerckhove 5-1, 64’ Berte 5-2, 84’ Ambrose 5-3