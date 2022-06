Voor het eerst in 3 jaar opnieuw tractorwijding op zondag 26 juni

Zondag 26 juni vindt er opnieuw een tractorwijding plaats in Binderveld. “Door corona hebben we twee edities moeten overslaan, dus blij dat het weer mag” zo zegt Urbain Bangels van de organiserende Landelijke Gilde.

“In 2019 waren er meer dan 200 tractoren. Of wat dat dit jaar halen, is nog onzeker. Dat hangt ook van het weer af. Maar hoe dan ook wordt het een mooie editie en iedereen kijkt er naar uit”, zegt Urbain Bangels. Zijn Landelijke Gilde organiseert dit initiatief samen met de ‘Groene Kring - Zuid Limburg Fruitteelt’ en het gemeentebestuur van Nieuwerkerken. Deelnemen is gratis, en tractoren komen samen vanaf 13u30 aan de Daalstraat in Binderveld. Daarna worden ze gezegend en rijden ze in colonne door Binderveld en omstreken. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Als er nog boeren zijn die zich geroepen voelen om deel te nemen: ze zijn welkom. En wie deelneemt, krijgt gratis frieten. len