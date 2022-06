Buurt geschokt door fatale gijzeling in Merksplas: “Buurmeisje liep volledig onder het bloed in paniek naar buiten”

Merksplas

In Merksplas is een man de woning van zijn ex binnengedrongen. Vervolgens speelde zich daar een drama af: de 21-jarige zoon van de vrouw werd vermoord en zijzelf gegijzeld. Andere aanwezigen in het huis konden nog vluchten. De politie en de speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en de hele woonbuurt werd hermetisch afgesloten. Voor de hulpdiensten arriveerden, kon een buurman nog een buurmeisje opvangen dat steekwonden had en onder het bloed zat. Buurtbewoners zijn erg onder de indruk: “Bijna oorlogswonden, zo zag ze eruit.”