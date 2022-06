Whispering Sons trapt TW Classic op gang

De Limburgers speelden een korte, maar zeer strakke set, en frontvrouw Fenne Kuppens greep moeiteloos het publiek bij de keel. “Are you feeling good?”, vroeg ze in Got A Light, een van de openingsnummers. Goed voelden we ons zeker, en we waren klaar voor de rest van de dag.

