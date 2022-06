Motard en wagen botsen op Industrieweg in Beringen

Motorrijder gewond na aanrijding op industrieweg in Beringen. — © Het Belang van Limburg

Beringen

Aan de Industrieweg in Beringen, ter hoogte van de Rijsselstraat, is zaterdag om 12.30 uur een ongeval gebeurd waar een motor en een voertuig bij betrokken waren. De ambulance en een MUG-team kwamen ter plaatse en dienden de eerste medische zorgen toe. Vervolgens werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van de verwondingen is ongekend. Ook de precieze omstandigheden van het ongeval waren nog niet duidelijk.

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse en deed de eerste vaststellingen. Het ongeval veroorzaakt verkeershinder. De politie heeft een omleiding voorzien.