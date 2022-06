Absurd: kitten zit vast tussen wielen van rijdende vrachtwagen, maar alerte bestuurder brengt redding

In de Thaise hoofdstad Bangkok is een kitten in een erg benarde situatie verzeild geraakt. Het diertje kwam dinsdag in een opening tussen twee achterwielen van een vrachtwagen vast te zitten en kon tijdens de rit geen kant meer op. Een alerte vrouw die achter het voertuig reed, kreeg de kat gelukkig in de gaten en liet de chauffeur halt houden.