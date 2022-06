Gijzeling eindigt in drama: man dringt huis van ex binnen en vermoordt haar zoon (21)

Een 21-jarige jongeman is in de Rodenbachstraat in Merksplas om het leven gekomen nadat hij werd neergestoken door een veertiger, vermoedelijk de ex van de moeder van de jongen. De moeder werd ook een tijdlang gegijzeld.

De politie en het parket werden vanochtend om 5.45u verwittigd dat er een man zou binnengedrongen zijn in een woning in de Rodenbachstraat in Merksplas. De man stak daarbij een 21-jarige jongen, de zoon van de vrouw die in het huis woont, neer. De jongen is overleden.

De dader zou de ex-vriend van de moeder zijn. “De man heeft zich in de woning verschanst met de vrouw. Om 11.40u is hij buiten gekomen nadat er op hem werd ingepraat, en werd hij overmeesterd”, zegt Kristof Aerts van het parket. De man wordt zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Er zouden ook nog andere mensen aanwezig zijn geweest in de woning, maar daar geeft het parket nog geen verdere info over. Zij konden zichzelf bevrijden. Het labo is ter plaatse voor verder sporenonderzoek.