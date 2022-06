Rugnummers in zakjes? Verboden in de Tour de France (uitgezonderd in tijdritten)

In de Tour de France – zowel bij de mannen als bij de vrouwen – zijn voortaan rugnummers in zakjes verboden. Het mag alleen bij prologen, tijdritten en ploegentijdritten, maar deze laatste discipline zit er dit jaar niet in.

De Internationale Wielerunie (UCI) wil dat de renners weer lekker ouderwets het rugnummer opspelden of bevestigen, om op die manier de zichtbaarheid te verhogen voor de toeschouwers, de commissarissen en zij die de koers coveren. In de Tour zijn die rugnummers zelfklevend op het shirt. De wereldwielerbond snapt wel dat rugnummers in doorzichtige zakjes een mooie oplossing is die ook aërodynamischer is, maar toch kregen de ploegen vrijdag een omzendbrief met deze vraag vanuit de hoofdzetel van Aigle.