Sammy Mahdi officieel verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V

Wat iedereen al wist, wordt vandaag ook formeel bevestigd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is de nieuwe voorzitter van CD&V. Hij was de enige kandidaat om Joachim Coens op te volgen. Coens gaf in Plopsaland ook een afscheidstoespraak. “Sammy, er is heel veel gebeurd, de afgelopen jaren. De partij is niet meer die van 2019. Nu is het aan jou om het gezicht te zijn van de nieuwe koers. Het is aan ons om vooruit te kijken en om in dat vooruitkijken niemand achter te laten. Laat ruimte aan die vele jonge onbevangen mensen in de nieuwe partijraad. Om de frisse wind te laten waaien die we nodig hebben.”

Ook over zijn eigen voorzitterschap blikte Coens nog even terug. “Dit is mijn eerste familiedag als voorzitter en meteen als de laatste. Corona heeft verhinderd om veel bij jullie te zijn. Ik had jullie meer willen ontmoeten. Er zijn veel dingen waar ik van genoten heb, ook zaken die ik anders had moeten doen. Maar al bij al was het goed.”

Wie Mahdi opvolgt als staatssecretaris is nog onduidelijk. Nathalie Muylle, voormalig minister in de federale regering, zou vriendelijk bedankt hebben voor de post. Mogelijk zou de partijtop haar dit weekend nog proberen te overtuigen om het toch te doen.