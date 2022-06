Cercle Brugge lijdt nipt verlies in oefenmatch tegen veredelde B-ploeg van AS Monaco

Waar is de tijd dat Cercle Brugge in de voorbereiding oefende tegen Steenbrugge, Oudenburg en Lichtervelde. Tegenwoordig zoekt men het liever ver. De West-Vlaamse plattelandsdorpjes zijn vervangen door Monaco, Nice en Eindhoven. AS Monaco, OGC Nice en PSV zijn de tegenstanders. Zaterdagvoormiddag oefende Cercle tegen de ploeg van eigenaar AS Monaco en trainer Philippe Clement op het trainingscentrum La Turbie. Met een halve selectie want afgelopen week was het weer al corona wat de klok sloeg bij Cercle.

Vitinho kreeg het in de voorbereiding in Brazilië en afgelopen week werd ook covid vastgesteld bij T3 Jimmy De Wulf, Tibo Somers, Robbe Decostere, Franck Kanouté, nieuwkomer Emilio Kehrer en de testers Bakali, Baranik en Larade.

Na het vertrek van Rabbi Matondo is Cercle op zoek naar een nieuwe winger en liet de afgelopen dagen daarom Mikail Maden, een belofte van Schalke, meetrainen. Maden is er einde contract en liet een goede indruk op training. Hij mocht zaterdag met het veel besproken en fel gecontesteerde nieuwe logo op de borst starten in La Turbie. Nog opvallend: Thomas Didillon stond zowaar in doel bij Cercle nadat hij de hele week had getraind bij de tegenstander. Kan het nog gekker? Didillon kon zich meteen onderscheiden op een poging van Golovin maar had geen verhaal bij het schot van Anthony Musaba, twee jaar geleden nogh bij Cercle en vorig seizoen bij Heerenveen. Musaba ligt nog altijd contract bij Monaco en mag nu al voor de derde keer op rij zonder veel perspectief meedoen in de voorbereiding.

Elf nieuwe namen

Net voor de rust miste Denkey de gelijkmaker en in de tweede helft stelde trainer Dominik Thalhammer een volledig nieuwe ploeg op. Torres en Dercarpentrie, de twee proefspelers van Monaco mochten zich bewijzen en de groene elf werden versterkt met Couto en Magassa, twee Monegaskische beloften. Het leverde Brugs overwicht op en kansen voor Ackx, de afgelopen zes maanden bij amateurclub Knokke en de testers Couto en Torres. Verdediger Ravych scoorde wel maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Cercle vliegt zaterdag nog terug naar België en begint maandag de derde week van de voorbereiding. Volgende zaterdag oefent Cercle achter gesloten deuren in Eindhoven tegen PSV.

Cercle eerste helft: Didillon, Daland, Sousa, Miangue, Lopes, Utkus, Vanhoutte, Hotic, Deman, Denkey, Maden

Cercle tweede helft: Warleson, Ravych, Cassaert, Couto, Torres, Van Der Bruggen, Magassa, Ackx, Sampers, Dercarpentrie

Doelpunten: 17’ Musaba 1-0