Zizou Bergs begint aan zijn eerste Wimbledon: “Droom die uitkomt”

“Dit is een droom die uitkomt”, zei hij zaterdag aan Belga. “Als kleine jongen ben je gefascineerd door grandslamtoernooien. In Ilkley hoorde ik na mijn zege in de eerste ronde al dat de eindwinnaar een wildcard zou krijgen voor Wimbledon. Ik heb er de hele week aan gedacht. In de halve finale was ik al erg gespannen op het einde van de partij. Ik dacht er niet aan dat ik de eindzege zou kunnen pakken. Ik heb de voorbije vijf jaar niet op gras gespeeld. Het is heel leuk erbij te zijn op de All England Club. En het wordt een mooie kans om me te tonen.”

In de eerste ronde treft Bergs Jack Draper (ATP 108), een twintigjarige Brit die over Het Kanaal wordt aanzien als een groot talent. Het wordt hun tweede onderlinge duel. Bergs verloor eerder dit jaar de finale van het Challengertoernooi in het Franse St-Brieuc van Draper.

“Ik voel dat ik klaar ben om een wedstrijd te winnen”, aldus Bergs. “Ik ben hier niet enkel als figurant. Het zal niet makkelijk worden tegen Draper, hij speelt immers goed op gras. Maar ik kan hem kloppen. Ik moet met de juiste instelling starten en agressief tennis spelen. Als dat lukt, is er veel mogelijk.

“Bemelmans heeft tonnen ervaring”

Zizou Bergs (ATP 146) kan volgende week tijdens zijn eerste Wimbledon rekenen op de steun van nieuwe coach Ruben Bemelmans. De 34-jarige Limburger, die in 2017 de derde ronde bereikte in Londen, zette begin deze week pas officieel een punt achter zijn spelerscarrière.

Bergs en Bemelmans werken intussen een maand samen. “Ik heb voor Ruben als coach gekozen omdat hij tonnen ervaring heeft”, legde Bergs uit. “Hij kan het spel heel goed lezen en kent mij ook heel goed. Ik heb niet lang moeten nadenken over onze samenwerking. Hij brengt me nieuwe dingen bij, een mooie aanvulling op het werk dat Bertrand Tinck (zijn vorige coach, red.) al deed. Op tactisch vlak leerde ik al bij en ook tijdens matchen kan ik mijn spel beter aanpassen aan de omstandigheden. Het wordt interessant om te zien hoe het zal lopen op Wimbledon.”

Bergs won na zijn eindzege op het Challengertoernooi van Ilkley 61 plaatsen op de ATP-ranking. Hij is nu 146e en de Lommelaar hoopt nog dit seizoen in de top 100 terecht te komen. “Dat is het doel”, knikte hij. “Ik sta nu in de top 150 en heb tot het einde van het seizoen maar 45 punten meer te verdedigen. Er liggen dus mogelijkheden de komende maanden. Ik ben de laatste maanden erg consistent geweest in mijn prestaties en ga alles geven om op deze weg te blijven verdergaan.”