Opvolger van Sammy Mahdi leek gevonden, maar CD&V stuit op probleem: “Ze heeft helaas geweigerd”

Vandaag maakt CD&V de uitslag van de voorzittersverkiezingen bekend in Plopsaland De Panne. De kans dat de enige kandidaat, Sammy Mahdi, nog wordt weggestemd is onbestaande. Spannender is de vraag wie versbakken voorzitter Mahdi straks zal aanduiden als zijn eigen opvolger in de federale regering. Maandagavond moet de partijraad formeel stemmen over de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Toch is de speelruimte van Mahdi op papier beperkt. Verschillende bronnen binnen de partij erkennen dat bij de vorige ministerwissel – de vervanging van Wouter Beke door Jo Brouns – spelregels zijn afgesproken: de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie moet uit de Kamerfractie komen én moet een vrouw zijn. Wat het aantal opties tot vijf namen herleidt.

Daarvan is de meest bekende Nathalie Muylle, in de regering-Wilmès nog minister van Economie. “Alle pijlen stonden op haar gericht”, zegt een partijtopper. “Maar Nathalie heeft helaas geweigerd.” De West-Vlaamse geeft blijkbaar zelf aan niet genoeg affiniteit te hebben met het domein Asiel en Migratie. Toch weet een parlementslid dat “er nog verschillende pogingen zijn om haar te overhalen”. “Schrik niet als de partijtop dit weekend toch haar arm omwringt.”

Mocht Muylle toch bij haar ‘neen’ blijven, dan kijkt de partij vooral in de richting van Els Van Hoof. De Vlaams-Brabantse draait al decennialang mee in de Wetstraat, en waakt net als Sammy Mahdi over de cultureel centrumrechtse koers van de partij. Dat ze verkozen is in de kieskring Vlaams-Brabant, pleit in haar voordeel. Als zij staatssecretaris wordt, komt Vilvoordenaar Mahdi in de Kamer terecht als haar opvolger. “En dat is toch handig als voorzitter”, zegt een hoge bron. “Voor Joachim Coens was het een handicap dat hij niet in het parlement zat.”

Naast Muylle en Van Hoof zetelen er nog drie CD&V’ers in de Kamer. De Limburgse Nawal Farih zou de kelk aan zich voorbij laten gaan. Nahima Lanjri (Antwerpen) en Leen Dierick (Oost-Vlaanderen) zijn wel nog kanshebbers. Maar evident is dat niet, want met Annelies Verlinden en Vincent Van Peteghem zijn die provincies al vertegenwoordigd in de federale regering. Lanjri is eigenlijk wel de migratie-specialist van de partij, maar kampt met het nadeel dat een deel van de partijtop haar te links vindt. “En het is toch de bedoeling dat het beleid van Sammy verdergezet kan worden.”