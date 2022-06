Siska Schoeters op het matje geroepen na reactie op grootverdieners VRT: “Ook Niels Destadsbader reageerde erg gepikeerd”

LEES OOK. Siska Schoeters reageert op heisa rond grootverdieners bij VRT (en de reacties die ze daar zelf op kreeg): “Dit kunnen jullie echt niet meer maken”

“Ik hoop dat Minnie (de dochter van Siska Schoeters, red.) mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen”, zei Schoeters op Instagram enkele weken geleden. In een interview vertelt ze dat ze die uitspraken mocht maken als schermgezicht. “Ik mag duidelijk zeggen: Komaan, jongens, vier van de negentien! Dat kunnen jullie echt niet meer maken. Die verhouding is middeleeuws­. Mijn hart ligt bij de VRT, maar dit potje stinkt. Dit is beschamend­.”

Op sociale media kreeg Schoeters naar eigen zeggen heel wat reacties. “Ik mocht dit statement maken. Punt. Maar ik heb ook onder mijn voeten gekregen van de VRT. Ik heb een lang gesprek gehad met Ricus (Jansegers, de directeur content die vorige zomer Niels Destadsbader naar de VRT haalde, red.).” Jansegers was boos omdat de VRT enkele dagen later in het parlement haar jaarverslag moest voorstellen.

“Kijk, dat wist ik niet”, zegt ze. “Maar zelfs dan nog. Léés wat ik schrijf. het gaat niet over mij. Het gaat over mijn dochter en haar generatie. Niels (Destadsbader red.) reageerde ook erg gepikeerd. Hij had veertien telefoons gehad van mensen die uitleg vroegen. Ik heb hem ook gezegd: Niels, dit gaat echt niet over jou. Die post ging over gender, over de loonkloof. En ja, dat ik dacht dat die in de media niet meer bestond. Erg, hé? Ik ben 40 jaar, ik zou beter moeten weten. (lacht)”

