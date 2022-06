Bart De Wever trekt van leer tegen Vlaams Belang: “Uiterst rechts is het drama van Vlaanderen”

In een interview met Radio 1 heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever stevig uitgehaald naar Vlaams Belang. “In die 100 jaar dat uiterst rechts in Vlaanderen bestaat, heeft het ons nog niets bijgebracht. Ik hoop dat de mensen in 2024 met hun verstand stemmen.”

“Elke keer krijg ik die vraag”, antwoordde Bart De Wever toen interview Michaël Van Droogenbroeck polste of de N-VA-voorzitter na de verkiezingen in 2024 de uitgestoken hand van Vlaams Belang zou aannemen. “Ik ben dat zo beu als iets. Ik praat graag over mijn eigen partij: wij moeten de grootste zijn en wij moeten initiatiefrecht hebben.”

Waarop De Wever wel wat zei over die andere partij: Vlaams Belang. “Als zij de grootste zijn, heb je onmiddellijk Vivaldi II. Nee, wij moeten de grootste zijn. Want het is bijna cynisch: enerzijds organiseren ze hier een bijeenkomst met de meest fascistoïde figuren. Men gaat naar Assad, inviteert hier allerlei rare figuren. Maar anderzijds zeggen ze in één adem: wij willen graag mee besturen.”

LEES OOK. De ene nog extremer dan de andere: Vlaams Belang nodigt dubieuze figuren uit op Europese meeting in Antwerpen

Tom Van Grieken en Bart De Wever ontmoetten elkaar in 2019 voor gesprekken na de verkiezingen. — © ISOPIX

“Ik zie er niets in”, zei De Wever daarna. “Niet in het programma niet in de partij. Uiterst rechts is het drama van Vlaanderen. Het bestaat nu 100 jaar en heeft ons nog niets bijgebracht. Niks, nul, niente. Ik hoop echt dat de mensen met hun verstand stemmen, al die politieke energie die aan hen verloren gaat…”

LEES OOK. Antwerp Declaration voorgesteld op conferentie Europees extreemrechts in Handelsbeurs: ook dubieuze sprekers krijgen speechtijd

De Wever: “Kijk, we zijn zo dicht bij de voleindiging van de Vlaamse beweging. Bij de volgende verkiezingen zal het onvermogen tot een Belgische optelsom ons tot veranderingen dwingen. Magnette is aan het verkrampen door de verkiezingsuitslagen in Frankrijk, Ecolo heeft een programma dat minstens even dwaas is.” Volgens De Wever komt het in 2024 tot een patstelling waaruit een grote hervorming zal moéten ontstaan.

21 jaar voorzitter

In het interview had De Wever het ook over een aantal andere thema’s. Zijn voorzitterschap bij N-VA bijvoorbeeld. “Als ik dit nieuwe mandaat uitdoe, zal ik 21 jaar voorzitter zijn.” Is dat nog wel gezond, vroeg Van Droogenbroeck zich af. “Bent u lid van de partij? Nee? Wel, om heel brutaal te zijn: dat zijn uw zaken niet. In onze partij beslissen de leden wie de voorzitter wordt.”

Ook de merites van de Vlaamse regering werden onder de loep genomen. “Natuurlijk doen wij het absoluut beter, maar overal in de wereld zijn er problemen die je moet aanpakken. Wij hebben de woonfiscaliteit hervormd: niet plezant. Het kindergeld is hervormd: ook niet plezant. Maar budgettair houden we het wel onder controle. Maar in Vlaanderen wordt wél bestuurd en worden er wél akkoorden gemaakt. Als je, zoals de arbeidsdeal federaal, alleen scheten in een netzak lanceert, dan hoor je inderdaad niet veel. maar wij hebben een akkoord over stikstof, er is de bouwshift...”