Sofia Costoulas speelt haar tweede finale van het seizoen

Sofia Costoulas (WTA 709) werkt zondag haar tweede ITF-finale van het seizoen af. De zeventienjarige Limburgse staat in de eindstrijd van het toernooi in het Indische Gurugram (hardcourt/25.000 dollar). Daarin is thuisspeelster Karman Kaur Thandi (WTA 497), het achtste reekshoofd, de opponente.